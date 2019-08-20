РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 авг. Глава городского округа Королев Александр Ходырев ответит на вопросы жителей, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, в прямом эфире 22 августа, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Прямой эфир начнется в 20:00 на телеканале «Королев-ТВ».

«Градостроительную политику, развитие сферы ЖКХ и благоустройство города жители Королева смогут обсудить с главой города Александром Ходыревым в прямом эфире 22 августа», - говорится в сообщении.

Вопросы главе города можно отправлять по электронной почте news@korolev-tv.ru и через аккаунт Ходырева @a.hodirev, также свои заявки можно оставить по телефону студии: 8(495)123-32-23. Звонки будут приниматься и во время эфира.