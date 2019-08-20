РИАМО - 20 авг. Более тысячи подмосковных ребят поучаствуют в военно-патриотических сборах в округе Черноголовка, здесь их ждут занятия образовательной, военно-спортивной и творческой направленности, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения общественного движения «Юнармия» Московской области.

Сборы пройдут с 22 по 30 августа, на них съедутся участники патриотических организаций Московской области. В первый раз за все время проведения таких сборов участники будут находиться в полевых условиях. Инициаторами такого решения выступили руководители местных отделений и участников движения «Юнармия».

«Ребята будут жить в палатках, сами готовить еду на костре, а главное – под присмотром профессионалов отрабатывать на практике полученные навыки начальной военной подготовки и начальной туристической подготовки, заниматься полевой и архивной поисковой работой, инновационным и научно-техническим творчеством, особое внимание будет уделено добровольчеству», – заявила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Программа сбора делится на несколько блоков – образовательный, военно-спортивный и творческий.

Так, на занятиях военно-спортивного блока юные патриоты укрепят свои навыки в спортивном ориентировании, первоначальной военной подготовки. Они освоят азы оказания военно-медицинской помощи и начальную туристическая подготовку.

Также для них проведут турнир по военно-тактической игре «Лазертаг», военно-тактическую игру «Тропа разведчика» и интерактивное занятие «Урок живой Истории».

Кроме того, в ходе сборов юные патриоты посетят военно-технический музей городского округа Черноголовка и познакомятся с историей развития реконструкторского движения.

Для участников сборов также проведут кинопоказ, на котором они посмотрят фильм «Т-34» вместе со снимавшимися там актерами.

Военно-патриотические сборы для участников военно-патриотических организаций Московской области с рабочим визитом посетят министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, начальник штаба Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков, а также представители Минобороны РФ, военного комиссариата Московской области, Главного штаба ВВПОД «Юнармия».

За активное участие в работе и высокие достигнутые результаты во время военно-патриотических сборов ребята смогут получить отличительные нашивки и отметки в личную книжку юнармейца. Нашивка является одной из ступеней к получению медали «Юнармейская доблесть» – высшего знака отличия за высокие достижения по направлениям общественного движения «Юнармия».