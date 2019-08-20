РИАМО - 20 авг. Казаки-дружинники начали патрулировать в поселении Андреевка и селе Алабушево в Солнечногорске, по этому поводу заключили соглашения с администрацией городского округа и ОМВД, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Эти казаки состоят в «Народной дружине из числа членов хуторского казачьего общества городского округа Солнечногорск».

«Патрулирование осуществляется совместно с сотрудниками полиции на основании Федеральных законов «Об участии граждан в охране общественного порядка», «О государственной службе российского казачества», – отмечается в сообщении.

В первый день патрулирования с напутственными словами к казакам-дружинникам обратились начальник Крюковского городского отделения полиции подполковник Денис Огородников, атаман местного хуторского казачьего общества, войсковой старшина Виктор Аникин и духовник казачьего общества округа Солнечногорск протоиерей Александр Азаров.