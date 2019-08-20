РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. В подмосковном Подольске улице 50 лет ВЛКСМ планируют отремонтировать покрытие на детской площадке по просьбе жителя до 27 сентября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние покрытия на детской площадке на улице 50 лет ВЛКСМ. Он отметил, что на детской площадке разрушено покрытие.

«Рассмотрев обращение по вопросу восстановления резинового покрытия на улице 50 лет ВЛКСМ, дом 16, сообщаем, что по указанной в обращении информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по восстановлению покрытия будут проведены в срок до 27 сентября», - сказал замглавы администрации городского округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.