РИАМО - 20 авг. Пятый молодежный образовательный форум «Территория смыслов», который проходил на территории городского округа Солнечногорск в Подмосковье, подошел к концу, в этом году он собрал около 6 тысяч молодых специалистов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Форум состоял из шести профильных смен: «Россия – страна возможностей», «Экосреда – образование», «Экосреда – Волонтеры», «Экосреда – Политика», «Экосреда – ИТ» и «Экосреда – Экология». И в рамках каждой из них молодые специалисты могли представить и защитить свои индивидуальные или командные проекты. По итогам смены Федеральное агентство по делам молодежи выбирало победителей, которым вручались гранты.

«Всего за время форума Федеральное агентство молодежи выдало сертификаты на грантовую поддержку суммой около 70 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

Форум «Территория смыслов» в Солнечногорске в этом году посетили ведущие политики и известные общественные деятели, представители международных организаций и отечественного бизнеса.