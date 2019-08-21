РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 авг. В подмосковных Люберцах в среду пройдет заседание комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Очередное заседание комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб пройдет 21 августа на базе учебной водно-спасательной станции ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка Люберец. Ожидается прибытие 60 подмосковных спасателей. Им нужно будет проявить себя в теоретической, медицинской, психологической, пожарно-тактической подготовке, выполнении нормативов по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ), физической и альпинистской подготовке, работе на акватории», – говорится в сообщении.

Спасатели продемонстрируют умение работать на высоте, проведут спасательные работы на акватории, извлекут условно пострадавших из завалов зданий, окажут первую и психологическую помощь пострадавшим, продемонстрируют отработку в условно задымленной и химически зараженной среде.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, улица Чернышевского, дом №6.