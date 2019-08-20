РИАМО – 20 авг. Президент РФ поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения страны, сообщает ТАСС.

«Прошу правительство к 1 октября текущего года подготовить принципы модернизации первичного звена в здравоохранении», – сказал Путин на совещании по вопросам по вопросам здравоохранения.

Кроме того, он дал поручение членам кабинета министров инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах РФ.

Путин подчеркнул, что эти документы должны быть готовы и защищены не позднее 1 июля 2020 года.

Глава государства также поручил создать механизмы контроля за качеством этих программ и за ходом их реализации и исполнения.

«Нужно проработать и предложить источники финансовой поддержки всех предлагаемых мероприятий с федерального уровня», – дополнил Путин.