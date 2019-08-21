РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 авг. В подмосковной Балашихе в среду будут работать мобильные офисы налоговой службы в рамках акции «В отпуск – без долгов», проконсультироваться и узнать о возможных задолженностях смогут все желающие, сообщается на сайте администрации городского округа.

Готовясь к отпуску, нужно проверить, не имеются ли долги перед государством, чтобы не получить запрет на выезд из страны. Чтобы избежать подобной ситуации, сотрудники налоговых органов Подмосковья, в том числе и Балашихи, организуют работу выездных мобильных офисов в рамках акции «В отпуск – без долгов».

«В ходе акции специалисты помогут проверить информацию о наличии налоговой задолженности, получить платежные документы в случае ее наличия и проконсультируют по вопросам налогообложения имущества физических лиц и уплаты налогов. Мобильные офисы инспекции будут открыты в Балашихе 21 августа с 10:00 до 15:00 в МБУ «МФЦ городского округа Балашиха» по адресу: Балашиха, улица Советская, дом 4», – говорится в сообщении.

Проверить наличие долгов в мобильном офисе инспекции можно будет также в сентябре: 4 и 18 сентября или сделать это самостоятельно на сайте: nalog.ru. Для этого необходимо получить регистрационную карту в любой инспекции ФНС России независимо от места постановки на налоговый учет. Также в сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно войти с помощью учетной записи портала Госуслуг.