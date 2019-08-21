РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 авг. В поселке Малаховка Люберец в среду пройдет игротека «Веселый уголок», сообщается в Instagram-аккаунте Красковского культурного центра.

«21 августа в 17:00 приглашаем в КДЦ «Союз» на игротеку «Веселый уголок». Сочетая в себе игру и обучение, настольные игры могут стать прекрасным образовательным средством для детей. Даже самые простые настольные игры оказывают полезное влияние на ребенка, развивая зрительную память, внимание, сообразительность, логику, воображение и образное мышление», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в структурном подразделении МУК «Красковский культурный центр» Культурно-досуговый центр «Союз» по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 2.