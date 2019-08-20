РИАМО - 20 авг. С начала текущего месяца жители Подмосковья отправили 197 тысяч обращений на портал госуслуг региона, большинство касалось питания для будущих мам и детей до трех лет, получения и замены социальных и транспортных карт, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители также часто обращались за предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и по поводу записи ребенка в школу. Чаще всего заявки поступали от населения Балашихи, Подольска, Мытищ, Химок, Сергиева Посада, Раменского, Ногинска, Коломны и Домодедова.

«Как показывают данные статистики, для доступа к государственным и муниципальным услугам граждане все чаще используют мобильные устройства. В августе порядка 50% всех обращений поступило со смартфонов и планшетов», — говорится в сообщении.

Региональный портал госуслуг Московской области запущен в 2012 году. На портале размещены 163 электронные услуги. Подать заявление можно независимо от времени суток с помощью компьютера или мобильного устройства, подключенного к интернету. После прикрепления необходимых документов заявитель в дальнейшем получает информацию о ходе исполнения своего обращения.