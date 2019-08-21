РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 21 авг. В среду в пяти домах на улицах Угрешская и Шама в подмосковном Дзержинском отключат свет из-за проведения аварийных работ на подстанции, сообщается в группе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители и гости города! Сообщаем вам, что 21 августа будет производиться отключение электроэнергии в многоквартирных домах №№10, 12, 12А, 14 на улице Угрешская и №8 на улице Шама», – говорится в сообщении.

Отключение связано с аварийными работами на подстанции. Света не будет с 09:00 до 17:00.