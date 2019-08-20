РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 авг. Жители подмосковных Люберец пожаловались на большие очереди в офисе МосОблЕИРЦ на Октябрьском проспекте, сообщается в Instagram-аккаунте «Mylubertsy».

Данный офис расположен по адресу: Октябрьский проспект, дом №5.

«Люди с 9:00 стоят и к 13:30 перед ними по сотне человек. Адская жара, на кондиционерах экономят, сидячих мест даже старикам не хватает», – говорится в сообщении.

В службе корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ сообщили, что расчетный центр принял на обслуживание порядка 95 тысяч лицевых счетов за ЖКУ в Люберцах. При передаче большого массива информации из локальных расчетных систем в единую базу по ряду лицевых счетов не весь объем необходимой для расчетов информации был учтен корректно.

«Приносим искренние извинения за доставленные неудобства, связанные с принятием на расчеты большого количества лицевых счетов за ЖКУ», – отмечается в сообщении.

В настоящее время выявили отсутствие информации о переданных показаниях индивидуальных приборов учета в ЕПД за июль 2019 года. В этом случае расчет выполнили исходя из среднемесячного объема потребления услуг. Также выявили увеличение начислений по услуге «Отопление», оно связано с некорректно переданной информацией о площадях многоквартирных домов.

«Неточности будут устранены автоматически. Корректная информация о начислениях и перерасчеты будут отражены в платежных документах за следующий расчетный период. Данные вопросы не требуют личного обращения в офис», – уточняется в сообщении.

Оплату ЕПД рекомендуют произвести в соответствии с суммой «Итого к оплате» или дождаться платежного документа за следующий расчетный период, в нем отразят все необходимые корректировки. Если по какой-либо услуге образуется переплата, сумма образовавшейся переплаты будет учтена при начислениях за следующий расчетный период.

Жители могут задать свои вопросы через форму обратной связи в интернет-сервисе «Личный кабинет» на сайте МосОблЕИРЦ или в официальных группах организации в соцсетях. В сообщении просят указывать ссылку на обсуждение, в котором ранее велась переписка. Также задать вопросы можно по телефонам контактного центра, специально выделенным для жителей Люберец: 8(499)322-46-12 и 8(499)322-46-21.