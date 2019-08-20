РИАМО – 20 авг. Подземные воды являются основными источниками водоснабжения в Подмосковье, при этом лицензирование добычи питьевой воды оставляет желать лучшего, на 11 тысяч объединений, добывающих воду, выдано всего 647 лицензий, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Во вторник в Богородском городском округе прошел круглый стол на тему: «Правовое регулирование лицензирования добычи подземных вод». В нем приняли участие зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин, специалисты контрольно-надзорных ведомств, депутаты Мособлдумы.

«Именно подземные воды являются краеугольным камнем водоснабжения на территории Подмосковья. На них приходится 87% от всего баланса хозяйственно-питьевого водоснабжения. Но при всем богатстве водных ресурсов России и Подмосковья, в частности, относиться к ним нужно бережно и рационально. Лицензирование скважин по добычи подземных вод – это и есть эффективный путь к рациональному использованию природных ресурсов», – заявил Брынцалов.

Куракин добавил, что сейчас необходимо поставить бурение всех водоснабжающих скважин под лицензию.

«У нас довольно много не упорядоченного водопользования происходит. Нам нужно совершенствовать правовое регулирование. По данным налоговой службы, в области зарегистрировано около 11 тысяч таких объединений. При этом на сегодняшний день выдано всего 647 лицензий. С другой стороны – нам нужно оттенить ряд неадекватных правовых актов, которые были приняты в первой трети XX века, которые установили зоны санитарной охраны с точки питьевого водоснабжения Москвы. Эти акты уже устарели», – подчеркнул Куракин.

На сегодняшний день на территории Московской области пробурено 12,6 тысячи водозаборных скважин, сгруппированных примерно в 3,7 тысячи водозаборов, а лицензий на их использование выдано около 3,5 тысяч.

«Наша задача – выяснить, почему подобные нарушения закона все еще происходят на территории Московской области. Существует статья в кодексе об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает достаточно серьезную финансовую ответственность за такие нарушения. Может быть, необходимо внести какие-то корректировки или принять новые законы на уровне Московской области», – подытожил Брынцалов.

Меры противодействия незаконной добыче полезных ископаемых разработают в Подмосковье>>