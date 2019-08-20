РИАМО - 20 авг. Депутат Госдумы Владимир Гутенев считает, что в ближайшей перспективе в стране профицит бюджета позволит рассмотреть вопрос о снижении НДС на 3-4%, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Можно использовать различные протекционистские меры (по стимулированию бизнеса – ред.): от субсидий экспортерам, компенсации части затрат на техническое перевооружение, компенсации части логистических затрат при экспорте продукции до таких мер стимулирования, как снижение банковской учетной ставки, субсидирование институтов развития: ВЭБ, ДОМ.РФ, Российский экспортный центр — или снижения тех или иных налогов, в том числе НДС», — сказал Гутенев.

Он уточил, что НДС — это наиболее универсальный механизм, налог, который равномерно распределяется на все социальные группы населения и на все отрасли. Именно поэтому при профиците бюджета и возможности России для экономического роста правительство страны могло бы рас смотреть вопрос снижения данного вида налогов.

По его словам, при положительном решении НДС нужно снижать поэтапно. Например, сначала на 2%, затем, по возможности, на 3-4%.

Он также добавил, что сейчас нижняя палата парламента рассматривает законопроект об отмене НДС для отечественных авиастроителей.

С 1 января текущего года в стране повысили основную ставку НДС на 2% — с 18% до 20%.