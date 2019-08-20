РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 авг. Почти 4 тысячи подъездов отремонтировали в подмосковных Люберцах с начала реализации региональной программы «Мой подъезд», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

«Городской округ Люберцы стал одной из первых площадок для реализации программы губернатора Московской области «Мой подъезд». Начиная с 2016 года, в округе отремонтировали почти 4 тысячи подъездов», – говорится в сообщении.

При выполнении работ приводят в надлежащий вид входные группы, плиточное покрытие на первых этажах, красят стены и потолки, обновляют почтовые ящики, оконные рамы, устанавливают энергосберегающие светильники.