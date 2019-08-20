РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 авг. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на улице Театральная выделят тротуар бортовым камнем, чтобы на нем не парковались машины, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (20 августа – ред.) подрядная организация МБУ «ПКБ» приступила к работам по обустройству дорожного бортового камня на улице Театральная, вблизи дома №9А на улице Дмитрия Холодова). Ранее на этом участке парковались автомобили, из-за чего пешеходам приходилось выходить на проезжую часть», - говорится в сообщении.



После завершения работ тротуар отделят от проезжей части бортовым камнем.