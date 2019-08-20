РИАМО - 20 авг. До конца текущего года восстановят права еще 9,5 тысяч обманутых дольщиков, часть которых ожидали такого решения по своим объектам десять лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

С начала 2019 года восстановлены права 9564 граждан из 27 объектов, расположенных в Московской области. Среди них: 21 жилой дом, входящий в состав ЖК «Малина» в Красногорске, ЖК «Гагаринский» в Жуковском, ЖК «На семи холмах» в Клину, ЖК «Изумрудная долина» (10 домов») в Одинцове, ЖК «Новокосино-2» (5 корпус) в Реутове, долгострои в поселке Смирновка городского округа Солнечногорск, ЖК «Афродита-2» (17 корпус) в Мытищах.

«С гражданами-соинвесторами долгостроев ЖК «Березовая роща» Раменского городского округа, ЖК «Сосновый бор», расположенного в городском округе Люберцы и ЖК «Квартал» Одинцовского городского округа осуществляется перезаключение договорных отношений, предусматривающее предоставление компенсационных квартир в городах Звенигород и Балашиха», – отмечается в сообщении.

До конца года планируется обеспечить права порядка 9,5 тысяч пострадавших граждан, среди которых: жители ЖК «Новосино-2» (13 корпус) в Реутове, ЖК «Изумрудная долина» (два дома) в Одинцове, «ЖК Академик-2» (59 корпус) Мытищах, ЖК «Лидер парк Мытищи», ЖК «Южная долина» в Ленинском городском округе, ЖК «Пятницкие кварталы» (дома №№29, 30) в Красногорске, ЖК «Квартал Европа» в Балашихе.

По некоторым объектам граждане ожидали решения около десяти лет. Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала, что до конца 2019 года планируется вручение 19 тысяч ключей.

«Мы держим на контроле все объекты, которые вызывают опасение по причине несоблюдения сроков передачи гражданам по договорам», – пояснила она.

На информационном портале объектов долевого строительства Подмосковья можно в режиме онлайн отслеживать ход строительства домов и реализацию механизмов по обеспечению нарушенных прав граждан-соинвесторов.