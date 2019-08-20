РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 авг. В подмосковном Подольске многодетной матери вернули 3 приемных детей, которых отобрали из-за жалобы в детсаду, сообщила «РИАМО в Подольске» адвокат приемной матери Надежда Швырева.

У жительницы Подольска в июне забрали троих приемных детей после жалобы с детского сада на жестокое обращение. Поводом послужила царапина за ухом у одного из малышей, показавшаяся укусом. Детей отправили в Морозовскую больницу, а мать вместе с адвокатом Швыревой решила отстаивать свои права на детей через суд. Подольский суд признал распоряжения об отстранении от обязанностей опекуна незаконными и обязал вернуть детей.

«В конце июля опека подала частную жалобу и просила не давать общаться с детьми, на трех листах рассказывая, какая она плохая мать. Не знаю, что произошло дальше. Возможно, общественный резонанс или гневный окрик сверху. Но в августе опека жалобу свою отозвала и в итоге решение Подольского суда вступило в силу. В настоящее время дети вернулись к матери», – сказала Швырева.

Она отметила, что 21 августа органы опеки будут обследовать жилищные условия многодетной матери.