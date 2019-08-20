РИАМО - 20 авг. В аэропортах Москвы «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали 65 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, на данный момент в аэропорту «Внуково» задержаны 20 рейсов, а еще 15 вовсе отменены. В тоже время в воздушной гавани «Домодедово» задержали уже 18 самолетов, а отменили пять вылетов и прилетов.

Меньше всего изменений в расписании у «Шереметьева». Здесь зафиксировано лишь семь задержек рейсов. В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек нет вовсе.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должны доводиться до сведений пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.