РИАМО - 20 авг. Спасатели столичной ПСС «Терлецкая» вытащили из воды молодого человека 1999 года рождения, чуть не утонувшего в запрещенном для купания месте, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел в 16:50 на Терлецком пруду в зоне, в которой запрещено купаться.

«Спасатели ПСС «Терлецкая» заметили зовущего на помощь молодого человека и поспешили на выручку. В 25 метрах от берега пострадавшего вытащили из воды и доставили на поисково-спасательную станцию», - сообщил собеседник агентства.

Спасатели смогли оказать парню первую помощь. Сейчас он находится на спасательной станции, где ждет приезда своих родных.