РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 авг. В микрорайоне Кузнечики Подольска сделали дополнительные парковочные места и пешеходные дорожки, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Подрядная организация ООО «Площадь-строй» провела работы по обустройству пешеходных дорожек и дополнительных парковочных мест в рамках комплексного благоустройства объединенной дворовой территории многоквартирных домов №№1, 3 на бульваре 65-летия Победы, №4 на улице Генерала Варенникова, №10 на улице Генерала Смирнова», – говорится в сообщении.

Также сотрудники МБУ ПКБ сделали плановый ремонт уличных торшеров на бульваре 65-летия Победы.