РИАМО - 20 авг. В Москве намерены построить новый культурно-досуговый центр, он появится по адресу: район Северное Бутово, улица Грина, владение 1, корпус 3, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Власти города уже согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки на участке, площадь которого составляет примерно 0,65 гектара. Соответствующее постановление уже подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«На участке по улице Грина для жителей микрорайона 7В планируется построить многофункциональный центр культуры и досуга общей площадью порядка 10 тысяч квадратных метров», – заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Здание планируется сделать трехэтажным. При этом один из этажей сделают подземным. Окончательный состав помещений определят в ходе составления проекта застройки.

«Формирование культурной среды в районах и появление центров досуга пользуются спросом у горожан. Такие объекты объединяют жителей и делают проживание комфортнее», – уточнила Княжевская.

Культурный центр в Северном Бутове построят за счет средств городского бюджета в соответствии с адресной инвестиционной программой Москвы.