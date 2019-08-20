РИАМО - 20 авг. В Московской области продолжается выполнение правительственной программы «Чистая вода», в ее рамках в Ногинске к качественной воде подключили первый район с численностью более 11 тысяч человек, передает корреспондент РИАМО.

«Уже не первый год эта программа работает на территории Московской области. На восточной части Подмосковья этот проект реализуется с 2016 года. Все города, которые находятся вдоль Горьковского шоссе, должны снабжаться качественной водой. Сегодня мы сделали очередной шаг. Подключили водовод к системе водоснабжения Ногинска. Уже первый район с численностью более 11 тысяч человек будет снабжаться качественной водой», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что с 2016 года на развитие Восточной водопроводной системы потрачено более 2 миллиардов рублей.

Губернатором Московской области Андреем Воробьевым ставится задача достигнуть 100% показателя качественной воды в Московской области. К концу этого года процент обеспечения жителей Подмосковья достигнет 95.

«В целом, по итогам 2018 года, мы обеспечили чистой питьевой водой полтора миллиона населения Подмосковья. Почти миллион человек получает чистую воду из Восточной водопроводной системы», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Как уточняется в сообщении пресс-службы Мособлдумы, во вторник Брынцалов и Хромушин ознакомились с работой ВЗУ «Кутузово» и запустили на полную мощность водовод от Восточной системы водоснабжения в Ногинске.

«Необходимость строительства водовода была продиктована неудовлетворительным качеством водоснабжения города. В органы государственной власти неоднократно поступали жалобы жителей на низкое качество водопроводной воды. Теперь эта проблема в значительной степени решена. Это большое достижение», - пояснил Брынцалов.

Расчетная пропускная способность водовода составляет 10 тысяч кубических метров в сутки, гарантированная подача экологически чистой воды в сутки будет достигать 7,2 тысячи кубических метров. Протяженность водовода – 1211 метров.

Спикер Мособлдумы уточнил, что Ногинск и Орехово-Зуево в течение 2020 года будут полностью переподключены на восточную систему.