РИАМО - 20 авг. В Ленинском городском округе выполнили все работы по восстановлению местных дорог, уложив асфальтобетонное покрытие на десяти участках длиной более 10,5 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В число восстановленных дорог вошли и те, за которые жители проголосовали на портале «Добродел»: улицы Старонагорная, Ольховая, проспект Ленинского Комсомола и Белокаменное шоссе от деревни Таблово до улицы Заводской в городе Видное, улица Первая в деревне Петрушино.

«Также в городском округе отремонтировали улицу Центральную, кольцо кругового движения (ПЛК – улица Заводская – Белокаменное шоссе) в городе Видное, улицу Ленинскую в деревне Белеутово, дорогу от дома №31В до улицы Первая в деревне Белеутово, дорогу в деревне Горки, параллельную Каширскому шоссе», – отмечается в сообщении.

На региональной сети в этом году запланирован ремонт пяти дорог длиной около 10,5 километров. В полном объеме работы завершены на дороге длиной 1,6 километра «МКАД – Дроздово – Беседы МКАД» - Слобода» с 0 по 1,6 километра – здесь заменили асфальт, укрепили обочины и нанесли разметку.

Ремонт продолжается на участке «Володарского – Большое Саврасово» с 0 по 1,8 километра, выбранного жителями на «Доброделе». Работы по замене покрытия планируется завершить осенью этого года.

Ремонт на всей региональной сети Подмосковья ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – в этом году отремонтируют 471 участок региональных дорог общей протяженностью более 1,6 тысячи километров.

Всего асфальтобетонное покрытие заменят более чем на 1,9 тысячи дорог протяженностью около 2,5 тысяч километров. Из них по итогам голосования на портале «Добродел» включены свыше 600 дорог протяженностью порядка 700 километров. В 27 муниципальных образованиях более 50% планов ремонта в этом году составлено по предложениям граждан.

С полным адресным списком ремонта дорог, тротуаров и территорий социально-значимых объектов в 2019 году можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.