РИАМО - 20 авг. Во всех многофункциональных центрах (МФЦ) Подмосковья можно подать заявление о возможности регистрации прав собственности в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «МО МФЦ»

Для того чтобы осуществить сделки с недвижимостью в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимо подать об этом заявление в Росреестр.

«При отсутствии такого заявления от собственника государственная регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна. Это сделано в целях обеспечения защиты прав граждан при оформлении сделок с недвижимостью, которые совершаются в электронном виде», – отмечается в сообщении.

Подать заявление можно в любом МФЦ региона, при условии, что объект недвижимости находится на территории Московской области. Для этого понадобится паспорт, напоминается в материале.

На данный момент в Подмосковье функционируют 123 офиса МФЦ. До конца года планируется открытие еще трех отделений. С начала года количество жалоб жителей на блок МФЦ в центре управления регионом (ЦУР) сократилось на 30%.