РИАМО - 20 авг. Министерство жилищной политики Московской области запустило специальный информационный канал, на котором публикуются новости в сфере оформления объектов индивидуального жилищного строительства, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Информационный ресурс (https://t.me/uvedomleniyaIGS) призван оперативно информировать жителей региона о нововведениях в сфере оформления документации на садовые дома и объекты индивидуального жилищного строительства», – говорится в сообщении.

Новый канал информации особенно актуален в контексте вступления в силу изменений в Федеральный закон, которые продлили упрощенный порядок регистрации загородной недвижимости до 1 марта 2021 года.

Упрощенный порядок предоставляет возможность постановки на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на жилые, садовые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок.

При этом наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не требуется.

«Сейчас в Московской области строятся около 25 тысяч объектов индивидуального жилищного строительства. По сравнению с 2017 годом наблюдается существенный рост объемов строительства малоэтажных, индивидуальных и садовых домов», – уточнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.