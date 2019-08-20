РИАМО - 20 авг. В столице завершено расследование уголовных дел в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, которых обвиняются в применении насилия в отношении представителей власти на несанкционированной акции в центре города 27 июля, также в суд для рассмотрения направили материалы дел Владислава Синицы и Константина Котова, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в ходе акции 27 июля в центре столицы обвиняемые применили в отношении отдельных сотрудников Росгвардии и полиции насилие.

«Материалы уголовных дел в отношении указанных фигурантов выделены в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Вместе с тем расследование уголовного дела об июльских массовых беспорядках продолжается», - говорится в сообщении.

Кроме того, Главным следственным управлением СК России по Москве завершено расследование по уголовному делу в отношении Владислава Синицы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, с угрозой применения насилия).

Также расследовали дело Константина Котова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

По указанным фактам следствием также собрана достаточная доказательственная база, уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд.

Котова неоднократно привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, в том числе он принял участие в несогласованном митинге 10 августа в центре Москвы.