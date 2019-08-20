РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 авг. В подмосковном Подольске по обращению граждан-дольщиков признали два дома ЖК «Шепчинки» проблемными объектами, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

«В соответствии с постановлениями администрации горокруга Подольск от 19 августа №1112-п, №1113-п многоквартирный жилой дом №15 корпус 1 на улице Пионерская и дом №54 на улице Ватутина в Подольске (ЖК «Шепчинки» – ред.) признали проблемными объектами», – говорится в сообщении.

Основаниями для признания многоквартирного жилого дома №15 корпус 1 на улице Пионерской, а также дома №54 на улице Ватутина проблемными объектами послужило приостановление строительных работ на объекте, а также длительное неисполнение застройщиком своих обязательств и многочисленные обращения граждан–дольщиков в администрацию Подольска. Для обсуждения данного вопроса представителями власти и инициативной группы граждан-соинвесторов проводились регулярные встречи на общественных площадках и в здании администрации.

В соответствии с Законом Подмосковья «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», данные объекты планируется внести в перечень проблемных объектов на территории Подольска. Администрация городского округа планирует в установленные законом сроки подготовить и направить обращение в правоохранительные органы по вопросу проведения проверки целевого использования привлеченных для строительства данного объекта денежных средств, а также представить в министерство жилищной политики Московской области копию решения о признании объекта строительства проблемным и копию обращения в правоохранительные органы.