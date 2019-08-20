РИАМО - 20 авг. Жилые дома, строящиеся за бюджетные средства в столице, спроектируют с применением технологий современного моделирования BIM, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Применение технологий информационного моделирования зданий будет способствовать удешевлению проектов и позволит учесть будущую эксплуатацию и капитальный ремонт зданий. Мы пытаемся эту платформу увязать с другими информационными ресурсами, чтобы принимать необходимые управленческие и градостроительные решения. Москва при внедрении BIM-технологий имеет право устанавливать свои законодательные акты», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заммэра считает, что благодаря праву устанавливать свои законодательные акты столица в течение 2019 и 2020 годов перейдет на BIM-технологии, в том числе на стадии экспертизы проектов.

По его словам, перед заказчиками, которые работают за городские средства, стоит задача научиться работать с BIM. У Москвы уже есть успешный опыт по внедрению информационных технологий.

«У нас хороший опыт в части получения разрешения на строительство в электронном виде. Три-четыре года назад все говорили, что это невозможно, что документы должны быть только в бумажном виде. Но, приняв решение, мы сначала проработали механизм на бюджетных стройках, дали время бизнесу подготовиться, провели десятки обучающих семинаров», - отметил Хуснуллин.

Он добавил, что постепенно, шаг за шагом, город пришел к тому, что сегодня практически все госуслуги в сфере строительства оказываются в электронном виде.

«Могу сказать, что пока ни один мегаполис мира с этой задачей не справился. Даже продвинутый Сингапур не может похвастаться всем объемом документации в электронном виде», – подчеркнул заммэра.