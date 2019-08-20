РИАМО – 20 авг. Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Францию с рабочим визитом, после встречи с ним французский лидер Эммануэль Макрон написал пост в социальной сети Facebook на русском языке, в котором отметил успехи Москвы и Парижа во многих политических и экономических вопросах, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — написал Макрон.

Он отметил, что для выстраивания франко-российских отношений прикладывается много усилий, что и является причинной успехов не только на политическом, но и на экономическом поприще. Кроме того, Макрон отметил, что в ходе многостороннего переустройства отношений предстоит разработать архитектуру безопасности и доверия между ЕС и Россией.