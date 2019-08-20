РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 авг. Сотрудники «Мособлпожспаса» подмосковных Люберец покорили высочайшую вершину Европы – Эльбрус, восхождение они совершили 19 августа, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

«19 августа группа работников ГКУ МО «Мособлпожспас» под руководством начальника Люберецкого территориального управления Олега Хатина покорила Эльбрус. Перед восхождением в поселке Терскол (Кабардино-Балкария) спасатели провели недельные занятия по адаптации и акклиматизации в высокогорье, чтобы не получить гипоксию (нехватку кислорода). В течение недели группа проводила тренировки, поднимаясь на разные высоты от 2300 до 4600 метров», – говорится в сообщении.

Спасатели показали выносливость и выдержку в тяжелых условиях высокогорья, во время тренировок и восхождения. Также работники в один из дней посетили музей Великой отечественной войны, почтив память героев, павших в боях, защищая Родину и горы Кавказа.

Все участники получили сертификаты, подтверждающие восхождение на Эльбрус.

Двуглавый Эльбрус является высочайшей вершиной Европы и своеобразной визитной карточкой Северного Кавказа. Гора расположена на границе Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Высота западной вершины – 5 642 метра, восточной – 5 621 метр. Расстояние между ними около 3000 метров. Находясь на вершине Эльбруса, можно увидеть одновременно Черное и Каспийское моря.