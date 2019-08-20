РИАМО – 20 авг. В клинико-диагностической лаборатории Коломенской больницы введен в эксплуатацию анализатор, позволяющий в экспресс-режиме определять концентрацию маркеров инфаркта миокарда, что является ценным диагностическим критерием для постановки диагноза, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Поступившее медицинское оборудование позволяет проанализировать наличие в образцах цельной крови, сыворотки и плазме крови человека анализа на выявление сердечного тропонина - белкового соединения, локализующегося в мышечной ткани сердца. Если человек здоров, то в его сыворотке крови уровень тропонина будет нулевым», – сказала исполняющий обязанности главного врача Коломенской ЦРБ Татьяна Чернышева.

Она отметила, что новый анализатор пополнил диагностическую линейку лаборатории, выполняющей широкий спектр клинических, гематологических, биохимических, молекулярно- биологических и многих других видов исследований.

В штате лаборатории более половины сотрудников имеют высшую квалификационную категорию, регулярно проходят усовершенствование по специальности, являются участниками российских и международных конференций и тренингов.