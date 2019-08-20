РИАМО - 20 авг. Порядка 30 объектов планируют ввести в эксплуатацию ко Дню города на территории Москвы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Исторически так сложилось, что мы что-то вводим ко Дню города. Планируем завершить до сентября строительство многофункционального плавательного центра в «Лужниках» и открыть самую большую школу на ЗИЛе. Мы посчитали, что ко Дню города с учетом инвесторских проектов введем порядка 30 объектов. Это хороший показатель», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что также к вводу готовится ряд дорог, в том числе транспортных развязок, порядка 10 детских садов и школ.

В этом году Москве исполняется 872 года. Праздничные мероприятия пройдут 7 и 8 сентября. В столице подготовили свыше 250 праздничных программ.