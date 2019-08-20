РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. В подмосковном Подольске волонтеры некоммерческой организации «Лисоспас» разыскивают лису-чернобурку, ранее спасатели уже вывозили хищное животное в лес, но лиса вернулась и бегала в центре города, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель организации.

«Лиса-чернобурка, которую спасатели вывозили со стадиона «Труд» 15 августа, вернулась в Подольск и ее видели 19 августа в центре возле лицея №1. Мы уверены, что это домашняя лиса, выведенная в фермерском хозяйстве, поэтому она возвращается туда, где обитала раньше. Мы общались с ветеринарами и нам рассказали, что скорее всего это лис- мальчик, не так давно ему делали в клинике прививку от бешенства, и мы даже примерно знаем его хозяев, но не понимаем, почему они его выпустили и не ищут. Мы собираемся найти его и передать в фонд спасения диких животных, договоренность есть», – сказала представитель.

По ее словам, они уже нашли мужчину, который 19 августа играл с лисой, покормил ее и вывез в лес в районе Щербинки на Обводной дороге между Варшавским и Симферопольским шоссе. Скорее всего, лиса вскоре снова выйдет к людям за едой. Всех, кто заметит лису-чернобурку, просят звонить по телефонам: 8(926)680-47-37 и 8(977)323-03-89.