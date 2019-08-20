РИАМО – 20 авг. Картельный сговор выявили на торгах, которые проводились ООО «Транснефть-Охрана», говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

Ранее управление признало ООО «Каир» и ООО «Эволюшн Групп» нарушителями закона о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения.

«В ходе торгов участники аукционов ООО «Каир» и ООО «Эволюшн Групп» отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга: обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений», – отмечается в сообщении.

Упомянутые юридические лица подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, вследствие чего ООО «Эволюшн Групп» смогло заключить государственный контракт на сумму более 13 миллионов рублей.

Компании до вынесения решения по указанному делу, добровольно заявили о заключении недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством соглашений.