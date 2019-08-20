РИАМО - 20 авг. Специалисты Росздравнадзора пресекли в столице деятельность подпольной клиники пластической хирургии, где пациентам проводили операции без лицензии, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверки частного медицинского центра ООО «Медицинская академия «Генезис» установлен факт нелегального оказания медицинской помощи по профилю «Пластическая хирургия». В июле по итогам проверки возбуждено уголовное дело, клиника приостановила проведение пластических операций», – говорится в сообщении.

Врачи клиники пытались убедить специалистов надзорного органа, что они занимались только косметологией, предъявляя в качестве доказательств заранее подготовленные медкарты, содержащие ложную информацию.

При осмотре помещений клиники сотрудники Росздравнадзора обнаружили тайный стационар. В день проверки двум женщинам провели пластические операции, в том числе установку силиконовых грудных имплантов. Одного пациента обнаружили в операционной.

По итогам осмотра помещений клиники установлено, что пластические операции проводились в ненадлежащих условиях, использовались препараты с истекшим сроком годности. Также отсутствовало оборудование для проведения реанимационных мероприятий.

Экспертиза признала медицинские изделия, изъятые в клинике ООО «Медицинская академия «Генезис», опасными для здоровья.