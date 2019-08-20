РИАМО - 20 авг. Партию роз, поступивших в подмосковный фитосанитарный пункт из Нидерландов, уничтожили после обнаружения вредителя – западного цветочного трипса, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – говорится в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожили в соответствии с российским фитосанитарным законодательством.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным вредителем и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений, которые постепенно увядают.