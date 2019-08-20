РИАМО - 20 авг. Вывески заведений, которые закрываются строительными сетками и баннерами во время ремонта фасадов зданий, разрешено дублировать на данных ограждениях, соответствующее постановление принял президиум правительства Москвы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В соответствии с постановлением сетчатые ограждения и баннеры, устанавливаемые для укрытия фасадов зданий на период ремонта, могут содержать изображения вывесок организаций, скрытых вследствие установки указанных конструкций», – говорится в сообщении.

Столичные предприниматели регулярно жаловались на снижение потока посетителей магазинов, кафе и других предприятий обслуживания из-за перекрытия вывесок строительными сетками. Принятие постановления позволит решить эту проблему.

Постановление распространяется на случаи, когда ремонтные работы проводятся за счет бюджета города Москвы и городских учреждений, поясняется в материале.

Кроме того, постановление устанавливает срок, в течение которого владелец вывески, не соответствующей установленным требованиям, вправе самостоятельно устранить выявленные нарушения – 25 дней.