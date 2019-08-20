РИАМО – 20 авг. Подмосковный «Феникс» отстоял «Кубок мужества» по следж-хоккею, турнир проходил на столичной ледовой арене, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 14 по 19 августа в Москве на льду Дворца спорта «Умка» прошел турнир по следж-хоккею «Кубок мужества – 2019». Это соревнование стало стартовым в следж-хоккейном сезоне 2019/2020.

«В соревновании принимали участие пять сильнейших команд страны: СХК «Феникс» (Московская область), действующие чемпионы России CХК «Югра» (Югра-ХМАО), бронзовые призеры чемпионата России прошлого сезона СХК «Ястребы» (Оренбургская область), СХК «Удмуртия» (Удмуртская Республика) и СХК «Белые медведи» (Москва). Команды играли по круговой системе, а распределение мест проходило по наибольшему количеству набранных очков», – отмечается в сообщении.

Подмосковный клуб одержал четыре победы в четырех встречах, набрав максимальное количество баллов.

«По итогам первенства первое место занял «Феникс», на втором месте расположилась «Югра», тройку замкнула «Удмуртия», четвертое место досталось «Белым медведям» и на пятой строчке оказались «Ястребы», – уточняется в материале.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что спортсмены вновь проявили незаурядную отвагу и показали чемпионский уровень.

«Помимо этого, члены команды из Московской области стали обладателями индивидуальных наград: Денис Ярцев получил приз лучшему вратарю, Айрат Хамзин – лучшему нападающему, а Валерий Карпов – лучшему тренеру соревнований», – дополнил глава Минспорта.