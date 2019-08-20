РИАМО - 20 авг. Отменен карантин по бешенству животных, который ввели на территории городского округа Серпухов 28 мая 2019 года, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия <…> и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Голубково городского округа Серпухов», – говорится в документе.

Также постановление признает благополучной по бешенству животных территорию городского округа от западной границы деревни Верхние Велеми до восточной границы деревни Рыжиково, далее до южной границы деревни Васильевское, а от нее до южной границы деревни Райсеменовское и далее снова до западной границы деревни Верхние Велеми.

Карантин призван остановить распространение опасной болезни, которой и является бешенство. Оно может быть опасным и даже смертельным как для животных, так и для людей. В случае укуса, оцарапывания или ослюнения больным животным нужно экстренно обращаться в больницу и проходить антирабическое лечение специальной вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.