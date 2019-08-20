РИАМО - 20 авг. Мероприятия акции «Ночь в кино» пройдут и в парках Москвы, всех желающих ждут кинопоказы, уроки актерского мастерства, кинопробы и викторины, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Кинопоказы под открытым небом пройдут в семи столичных парках департамента культуры в рамках всероссийской акции «Ночь кино». В этом году она состоится в ночь с 24 на 25 августа. Бесплатно посмотреть фильмы можно в парке усадьбы Воронцово, музее-заповеднике «Царицыно», Таганском, Бабушкинском и Измайловском парках, а также в парках «Северное Тушино» и «Фили», – говорится в сообщении.

Акция «Ночь кино» – одно из главных событий в году, посвященное кинематографу. Городские парки традиционно присоединятся к этой акции. На больших экранах покажут новинки российского кино – фильмы в жанрах боевика, фэнтези и комедии.

Показы начнутся в 20:00 и продолжатся до глубокой ночи. Помимо этого, гостей парков ждут урок актерского мастерства, кинопробы, церемония посвящения в мушкетеры (это одна из сцен фильма «Д’Артаньян и три мушкетера») и многое другое.

В пяти парках – парке усадьбы Воронцово, Бабушкинском, Измайловском парках, в «Филях» и «Северном Тушине» – можно будет посмотреть три картины российского производства: «Балканский рубеж», «Домовой», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». В Таганском парке покажут фильмы «Домовой» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

Акция «Ночь кино» стартует в 14:00 24 августа и продлится до 04:30 25 августа. Более чем на 130 площадках пройдет около 340 мероприятий. Участников акции ждут предпремьерные показы самых громких фильмов Каннского кинофестиваля и «Кинотавра» этого года. Среди них, например, китайский нуар «Озеро диких гусей» и российская ретродрама «Француз». Также на большом экране покажут сериалы и короткометражки.