РИАМО - 20 авг. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов занял пятое место в медиарейтинге глав законодательных органов регионов России по итогам июля 2019 года, рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 52 тысяч источников, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в июле стали Сергей Сокол (Иркутская область), Фарид Мухаметшин (Татарстан) и Магомед Даудов (Чечня)», – говорится в сообщении.

Брынцалов показал очень значительные перемещения в рейтинге — он поднялся в нем на 11 пунктов, набрав почти 5 тысяч баллов медиаиндекса. Таким образом он занял пятое место, опередив коллегу из Краснодарского край Юрия Булачко, но уступив председателю Госсобрания Башкортостана Константину Толкачеву.

В топ-10 также вошли Екатерина Алтабаева (Севастополь), Людмила Бабушкина (Свердловская область), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Алексей Шапошников (Москва).

Медиаиндекс, на котором и основывается рейтинг, отражает качество информационного поля формируемого СМИ вокруг персоны. Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.