РИАМО - 20 авг. Карантин по бешенству животных объявили на ряде территорий Можайского городского округа, там запрещается проводить выставки домашних питомцев и торговать ими, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (8 августа 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Бурцево Можайского городского округа», – говорится в тексте документа.

Карантин ввели от восточной границы деревни Мокрое до восточной границы деревни Бедняково, далее до южной границы деревни Панино и далее до восточной границы деревни Мокрое.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.