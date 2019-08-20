РИАМО - 20 авг. Встреча с популярным молодежным автором-фантастом Евгением Гаглоевым пройдет в московском магазине «Читай-город» 25 августа, автор представит свою новую книгу «Время темных охотников», говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов.

«Евгений презентует свою новую книгу, роман «Время темных охотников» является продолжением серии «Пандемониум». У читателей будет возможность пообщаться напрямую с автором и задать свой вопрос. Подарки от издательства «Росмэн» всем, кто задаст свой вопрос автору», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: станция метро «Киевская», площадь Киевского вокзала, 2, ТЦ «Европейский» (четвертый этаж). Начало в 15:00.

Книга повествует о городке Клыково, который очень любят туристы. Это тихий, уютный городок с красивыми старинными домами, но мало кто знает, что у него есть другое лицо – сумрачное и страшное, – и любой житель городка и окрестностей может обернуться совсем не тем, кем кажется.