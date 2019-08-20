РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 авг. Жители деревни Марусино попросили главу горокруга Люберцы Владимира Ружицкого создать парк отдыха, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник Ружицкий провел прием граждан. К нему обратились жители деревни Марусино с просьбой включить в региональную программу на 2020-2021 года строительство парка.

«Я поручу данную тему своему заместителю по благоустройству Залимхану Гаджиеву. Он проверит, насколько это возможно», – сказал Ружицкий.

Также жители попросили обустроить дорожку от деревни Марусино к школам в микрорайоне Самолет. Данной темой также займется Гаджиев.