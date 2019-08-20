РИАМО - 20 авг. В 2020 году свидетельства на социальную ипотеку смогут получить 110 подмосковных педагогов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Программа «Социальный ипотеки» работает в Подмосковье с 2016 года. В ней могут участвовать учителя, воспитатели, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры и врачи.

«До конца августа еще 76 подмосковных учителей и воспитателей получат свидетельства на жилищную субсидию по программе «Социальная ипотека». Таким образом план по вручению свидетельств на этот год будет выполнен на 100%. В 2020 году квота на получение свидетельств будет увеличена с 90 до 110 человек», – сказала Забралова.

Программа предусматривает приобретение квартир за счет средств областного бюджета: 50% выдается в виде жилищной субсидии, остальные 50% предоставляются в течение последующих 10 лет в качестве ежемесячной компенсации на оплату кредита.

Забралова подчеркнула, что данная программа является крайне эффективной мерой поддержки, поэтому власти хотят дать шанс воспользоваться ей как можно большему числу специалистов. Однако есть критерии, которым участники программы должны соответствовать. Так, педагоги должны иметь стаж более пяти лет. Кроме того, у них должна быть первая или высшая квалификационная категорию или ученая степень.

«Это уникальная возможность – за жилье платит область, а педагог покрывает только проценты по кредиту. Единственное условие – это работа в образовательном учреждении на территории Подмосковья», – подчеркнула Забралова.

В 2020 году квоту программы в сфере образования увеличат до 110 специалистов. В итоге, соципотеку смогут получить 60 учителей, 30 воспитателей и 20 молодых учителей, заключила она.