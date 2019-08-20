РИАМО - 20 авг. В следующем году порядка 15 тысяч жителей столицы планируют переселить по программе реновации жилищного фонда, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в 2018 году смотровые ордера получили порядка 10 тысяч человек.

«В этом году переселяем и выдаем смотровые ордера порядка 12 тысячам человек. На следующий год планируем, что переселение начнут около 15 тысяч человек. С каждым годом количество переездов по реновации будет расти», – сказал Хуснуллин.

Программа реновации жилья реализуется в столице с 1 августа 2017 года. В настоящее время в нее включены более 5,1 тысячи домов. Всего в рамках реализации программы расселят свыше 350 тысяч квартир. Построено и введено в эксплуатацию 46 жилых домов, еще порядка 117 домов строится.

Ранее власти Москвы утвердили семь новых площадок для строительства по программе реновации. Они расположены в районах Перово, Выхино‑Жулебино, Кузьминки, Даниловский и Котловка. Теперь в программу включены уже 345 стартовых площадок под строительство многоквартирных домов.