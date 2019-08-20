РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 авг. В подмосковном Королеве до 1 сентября оборудуют светофорами, искусственными неровностями и разметкой 14 пешеходных переходов у школ и детских садов, сообщил начальник управления благоустройства, дорог и экологии городского округа Иван Студеникин.

Во вторник в подмосковном Королеве прошло очередное оперативное совещание под председательством главы города Александра Ходырева. На нем участники обсудили итоги работы на портале «Добродел» и готовность образовательных учреждений к началу учебного года.

«К 1 сентября еще 14 пешеходных переходов у школ и детских садов будут полностью оборудованы световыми сигналами, искусственными неровностями, также будет нанесена горизонтальная и вертикальная разметка», – сказал Студеникин.

В прошлом году в соответствии с требованиями безопасности были оборудованы 15 пешеходных переходов у образовательных учреждений. Также все школы подключены к системе «Безопасный регион».

Для обеспечения безопасности переходы оборудуют специальными двусторонними мигающими светофорами, оснащенными солнечными батареями, на протяжении 100 метров с обеих сторон будут установлены перильные ограждения, чтобы дети не перебегали проезжую часть в неположенных местах, появятся дублирующие знаки и искусственные дорожные неровности.