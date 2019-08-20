РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 авг. Жителей Люберец пригласили принять участие в бесплатных спортивных занятиях в уличном клубе в микрорайоне Коренево поселка Красково, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель Люберецкого спортивного объединения «Зевс» Александр Сметанин.

Во вторник Люберецкое спортивное объединение «Зевс» совместно с представителем спортклуба Александром Плетневым на свежем воздухе обсудили проект по развитию на данной спортивной базе возможности тренировать всех желающих выступать на соревнованиях по силовому троеборью и жиму штанги лежа.

«Также можно проводить спортивные соревнования на свежем воздухе с целью привлечения интереса молодежи к спорту. Тренажерный зал работает бесплатно для всех жителей и основан в 2004 году. Приглашаем всех жителей горокруга Люберцы на бесплатные занятия в тренажерный зал на улице», – сказал Сметанин.

Он добавил, что данный открытый спортивный клуб находится по адресу: микрорайон Коренево, улица Островского возле дома №6. По словам Сметанина, сейчас посещаемость этого спортклуба на открытом воздухе составляет порядка 90 человек в месяц.

«Здесь есть тренажеры, гантели, гири и штанги. Для бокса висят груши. Даже для каратистов есть свой уголок. По субботам традиционно здесь проходят футбольные дворовые матчи. Спасибо спортсменам за активное участие в спортивном направлении», – заключил Сметанин.

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