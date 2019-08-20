РИАМО – 20 авг. Павильон №17 «Лесная промышленность» на ВДНХ ждет реконструкция, в ходе работ зданию планируют вернуть первоначальный облик, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Пожалуй, главное достоинство этого проекта в том, что зданию вернут скульптурную группу, которая располагалась на кровле. Сохранившие скульптуры будут отремонтированы, и посетители смогут любоваться павильоном в его первоначальном виде. Этот проект вольется в общий строй проектов по восстановлению и новому открытию ВДНХ, на территории которого, по словам мэра Сергея Собянина, находится 49 объектов культурного наследия», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Павильон ВДНХ №17 «Лесная промышленность» на ВДНХ был построен в 1954 году по проекту архитектора В.В. Толкушина. В 2015 году ему был присвоен охранный статус как части ансамбля ВДНХ.

Высотные показатели, архитектурные решения и композиция здания останутся неизменными. Для отделки будут использоваться материалы, соответствующие оригинальным по типу и составу. Окраска фасадов предполагается в традиционных и сдержанных тонах. Скульптурная группа, украшавшая кровлю полукруглого здания с колоннадами, была утрачена в середине 1980-х годов.